البيت الأبيض: بايدن يخضع لفحص طبي مرتين في الأسبوع.. وزار طبيب أعصاب 3 مرات

جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن بايدن يخضع لفحص طبي مرتين في الأسبوع، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن زار طبيب أعصاب 3 مرات منذ توليه الرئاسة. وتابع أن كل الفحوصات الطبية التي خضع لها بايدن خضع لها رؤساء سابقون ولن ين الإفصاح عن أسماء الأطباء.

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