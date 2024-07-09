العالم اليوم - بعد فوز بزشكيان.. ما فرص استئناف المفاوضات النووية مع إيران؟

انتم الان تتابعون خبر بعد فوز بزشكيان.. ما فرص استئناف المفاوضات النووية مع إيران؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 يوليو 2024 12:24 صباحاً - كشفت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، عن موقفها فيما يتعلق باحتمال استئناف المفاوضات النووية مع إيران بعد انتخاب الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيسا للبلاد.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران في ظل الرئيس الجديد.

كذلك قالت الولايات المتحدة إنها لا تتوقّع أي تغيير في سياسة إيران بعد فوز بزشكيان بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح للصحافيين أن "هذا التطور (انتخاب بزشكيان)، لا يعزز احتمالات استئناف الحوار".

وأضاف ميلر: "لا نتوقع أن يقود هذا الانتخاب إلى تغيير جوهري في توجهات إيران وسياساتها".

وفاز بزشكيان، البالغ من العمر 69 عاما، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ سعيد جليلي.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية 49.8 في المئة، وحصل بزشكيان على 53.6 في المئة من الأصوات فيما حصل منافسه على 44.3 في المئة، من أصل نحو 30 مليون صوت.

وسيؤدي بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، في مطلع شهر أغسطس المقبل ليصبح الرئيس التاسع لإيران.