عضو مجلس العموم البريطاني: سقوط آلاف القتلى في غزة يزيد الأمور تعقيدًا

جدة - نرمين السيد - قال جيرمي كوربين، عضو مجلس العموم البريطاني، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إن سقوط آلاف القتلى في غزة يزيد من تعقيد الأمور.





وأضاف عضو مجلس العموم البريطاني، أن هناك تأكيدا من إسرائيل على عدم استخدام الأسلحة البريطانية ضد المدنيين. وتابع أن هناك الكثير من الخسائر المادية والبشرية جراء الحرب في غزة، متابعا أن مصر من الدول الداعمة بشكل كبير للقضية الفلسطينية. وأوضح جيرمي كوربين، أنهم سيطالبون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

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