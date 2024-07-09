قصواء الخلالي: استمرار نتنياهو في الحكم يشكل معضلة أمام إدارة بايدن

جدة - نرمين السيد - نتنياهو وبايدن

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي أن الإسرائيليين يقومون بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني بشكل وحشي، وسط تعتيم اعلامي يتغاضى عن ما يحدث من مجازر في حق الشعب الفلسطيني .





جاء ذلك، خلال تقديمها برنامجها "في المساء مع قصواء"، والذي يذاع على قناة cbc الفضائية، التابعة لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وأشارت قصواء إلى أن الاحتلال الصهيوني يواصل ارتكاب جريمة الابادة الجماعية في قطاع غزة، مشددة على أن هناك ازدواجية واضحة من الإعلام الغربي، ويتم وصف فصائل المقاومة، وحماس بأنهم إرهابيون. ولفتت استمرار نتنياهو في الحكم يشكِّل معضلة أمام بايدن وإدارته، كاشفة أن نتنياهو يسعى جاهدًا للبقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة.

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