قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدتي كفرشوبا و كفرحمام جنوب لبنان

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جدة - نرمين السيد - غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
وفي وقت سابق أمس الاثنين، نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفًا على المنطقة الواقعة بين بلدتي "عيتا الشعب" و"رميش" في جنوب لبنان بثلاث قذائف مدفعية.
ولاحقًا، وسعت المدفعية الإسرائيلية نطاق قصفها ليشمل المنطقة المفتوحة عند مثلث بلدات "محيبيب" و"برعشيت" و"كونين" في جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة "المنار" المحلية التابعة لـ حزب الله.
وجاء هذا التصعيد قبل أن تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا إضافيًا في عدة مناطق أخرى في جنوب لبنان.
وفي نفس الوقت، حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق العديد من المناطق الجنوبية، مما زاد من التوتر في المنطقة.
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