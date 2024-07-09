أوكرانيا تعلن تسلمها هذه الأسلحة من ألمانيا

أعلنت الحكومة الأوكرانية أن ألمانيا سلمت البلاد نظام الدفاع الجوي "باتريوت" الثالث، بالإضافة إلى تقديم حزمة مساعدات جديدة.





وأفادت وكالة أنباء "يوكراين فورم" أمس الاثنين، بأن الحزمة تتضمن نظام الدفاع الجوي "باتريوت"، مع مجموعة من قطع الغيار والصواريخ، إلى جانب جهازي رادار للمراقبة الجوية من طراز TRML-4D، و9,000 طلقة ذخيرة لمدافع جيبارد ذاتية الدفع المضادة للطائرات.

كما ذكرت الوكالة الأوكرانية أن المساعدات تشمل أيضًا ذخيرة لدبابات القتال الرئيسية من طراز ليوبارد 1، و55,155 طلقة ذخيرة عيار 155 ملم، و30 طائرة استطلاع بدون طيار مع قطع غيار، و200 جهاز تشويش متنقل للطائرات بدون طيار، و10 سفن سطحية بدون طيار، بالإضافة إلى أربع دبابات Wisent 1 لإزالة الألغام و10 مركبات محمية، وسيارتين صغيرتين.

إلى جانب ذلك، تلقت أوكرانيا محطات اتصالات عبر الأقمار الصناعية SatCom، ونظارات للرؤية الليلية، ومجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك البنادق والرشاشات، وطلقات ذخيرة عيار 40 ملم، وقنابل دخان، ومتفجرات، وصواعق، وفقًا لما ذكرته "يوكراين فورم".