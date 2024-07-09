جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي بايدن يدين الضربات الصاروخية الروسية في أوكرانيا.





وأكد البيت الأبيض، أن الضربات الصاروخية الروسية على مستشفى للأطفال في كييف هي تذكير مروع بالوحشية. وأشار البيت الأبيض، إلى أن الرئيس بايدن سيعلن عن تدابير جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية خلال قمة الناتو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يدين الضربات الصاروخية الروسية في أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.