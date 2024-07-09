الاحتلال يتوغل في هذه المدينة بـ الضفة الغربية

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جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال تقتحم مناطق فلسطينية
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال، مدعومة بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات الثقيلة، دخلت المدينة من محورها الغربي، في ظل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض فوق سماء المدينة ومخيماتها.
وجابت الدوريات الإسرائيلية شوارع المدينة الرئيسية، بما في ذلك شارع مسجد المرابطين، ودوار العليمي "المحاكم"، ودوار خضوري، ومحيط مستشفى الإسراء التخصصي، وشارع نابلس، والحي الشرقي، وصولًا إلى الأحياء القريبة من مخيم طولكرم.
كما دفعت قوات الاحتلال بالمزيد من الآليات الثقيلة إلى مداخل المدينة، مركزة تواجدها عند حاجزي جبارة العسكري جنوبًا، وعناب العسكري شرقًا، بالإضافة إلى بوابة "نتساني عوز" غرب المدينة.
وفي تصعيد لاحق، قامت قوات الاحتلال بمحاصرة مستشفيي ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، مما أثار قلقًا كبيرًا بين سكان المدينة والمناطق المحيطة بها.
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