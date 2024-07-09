العالم اليوم - رودري يكشف نقاط قوة المنتخب الفرنسي.. ويعلّق على أداء مبابي

انتم الان تتابعون خبر رودري يكشف نقاط قوة المنتخب الفرنسي.. ويعلّق على أداء مبابي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 يوليو 2024 06:24 صباحاً - تحدث اللاعب الإسباني رودري عن المباراة المصيرية المرتقبة أمام فرنسا في نصف نهائي أمم أوروبا، معبرا عن رأيه فيما يتعلق بأداء النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ودعا رودري إلى مزيد من الحماية للاعبين بعد استبعاد أحد زملائه في المنتخب الإسباني من بقية بطولة الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا.

وانتهت مشاركة بيدري في البطولة بعد تعرض لاعب خط الوسط لإصابة في الركبة يوم الجمعة الماضي خلال التحام قوي مع توني كروس في بداية ربع النهائي ضد ألمانيا، والتي فاز بها المنتخب الإسباني 2-1.

وقال لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، إن كروس كان يجب أن يُطرد في المباراة الأخيرة في مسيرته المتألقة، علما أن اللاعب الألماني لم يحصل حتى على البطاقة الصفراء.

وعلّق رودري يوم الإثنين قائلا: "كلاعبي كرة قدم، نريد دائما أن نكون محميين. هذه هي مهمة الحكم".

وأضاف: "أعني أنه يضع المعايير، لذا فإن البطاقة الصفراء أو الحمراء هي وظيفته، إنها ليست وظيفتنا. نلعب بالقواعد أو بالمستوى الذي وضعه. هذا هو الواقع".

وتوقع رودري، الذي يعتبر أفضل لاعب خط وسط دفاعي في العالم، مواجهة صعبة أخرى في نصف النهائي اليوم الثلاثاء ضد فرنسا.

وحول هذا اللقاء، قال رودري: "ستكون معركة بدنية للغاية لأنهم فريق بدني للغاية. لذلك علينا أن نسير بنفس الطريقة، وأن نحاول أن نكون أقوياء، وأن نستخدم الجسد، لأننا نعرف القوة التي يمتلكونها".

وعن الانتقادات التي تعرض لها مبابي على مستوى أدائه وتهديفه المتواضع، قال رودري: "أعرف إلى أي مدى هو قادر على إحداث الفارق. سواء كان يؤدي حاليا بشكل جيد أم لا، هو دائما ما يمثل تهديدا للخصم، منتخب فرنسا ككل خطير، لديه دفاع جيد للغاية كما إنه خطير في الهجوم المضاد"، وفقما ذكر موقع "غول" الرياضي.

واختتم رودري حديثه قائلا: "لن نواجه فرنسا بخوف، سنظهر أننا قادرون على الفوز أمام الفريق الذي وصل لأكبر عدد من النهائيات في السنوات الأخيرة".