جدة - نرمين السيد - قصف مستشفى المعمداني

أعلن إعلام فلسطيني، تعرض محيط مستشفى المعمداني لإطلاق نار كثيف من مسيرات تابعة للاحتلال أجبرته على الإغلاق.





وأكد، أن هناك عمليات مغادرة عشوائية للنازحين داخل مستشفى المعمداني من جراء وابل إطلاق النار الكثيف.

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