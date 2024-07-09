طيران الاحتلال ينفذ غارة جوية على مدينة سورية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت محيط مدينة بانياس السورية.





وعلى صعيد متصل، أعلن إعلام إسرائيلي، استهداف سفينتين إيرانيتين تحملان منظومة دفاع جوي وصلتا إلى ميناء اللاذقية بسوريا.

وفي وقت سابق من يوم أمس الإثنين، نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفًا على المنطقة الواقعة بين بلدتي "عيتا الشعب" و"رميش" في جنوب لبنان بثلاث قذائف مدفعية.

ولاحقًا، وسعت المدفعية الإسرائيلية نطاق قصفها ليشمل المنطقة المفتوحة عند مثلث بلدات "محيبيب" و"برعشيت" و"كونين" في جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة "المنار" المحلية التابعة لـ حزب الله.

وجاء هذا التصعيد قبل أن تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا إضافيًا في عدة مناطق أخرى في جنوب لبنان.