بعد أسابيع من الجدل، أقرت الحكومة الألمانية مشروع الميزانية مع تأجيل الاستثمارات العاجلة، وهو ما واجه رفضًا صريحًا من وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خصوصًا في ظل التحذيرات المتزايدة من احتمال هجوم روسيا على دول الناتو في غضون أقل من عشر سنوات.





أعرب بيستوريوس عن استيائه من الزيادات الضئيلة المخصصة للجيش الألماني في مشروع الميزانية الذي تمت الموافقة عليه، وقال قبيل قمة الناتو المقبلة في واشنطن: "لقد حصلت على أقل بكثير مما كنت أطالب به، ولا أستطيع الشروع في العديد من الأمور بالسرعة التي تتطلبها الظروف المتغيرة والتهديدات الحالية".

وبموجب التسوية التي قدمتها الحكومة الفيدرالية بشأن الميزانية الوطنية للعام المقبل، تم تخصيص ميزانية دفاع أقل مما طلبه بيستوريوس.

وكان الوزير قد طالب بميزانية تقدر بنحو 58 مليار يورو، لكن التسوية أقرت بنحو 53 مليار يورو فقط. ومن المتوقع أن تنمو ميزانية الدفاع إلى حوالي 80 مليار يورو بحلول عام 2028.

وقد أنهى المستشار أولاف شولتس، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، ووزير المالية كريستيان ليندنر الخلاف المستمر حول الميزانية الذي ظل محتدمًا لعدة أشهر، حيث اتفقوا على النقاط الرئيسية للميزانية الفيدرالية لعام 2025 مع التزامهم بكبح الديون.

ولم يتم تحديد أي حالة طوارئ في الميزانية، على سبيل المثال، بسبب الإنفاق على الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا.

ورغم دعوة وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لزيادة كبيرة في ميزانية الدفاع وإعفاء هذا الإنفاق من قيود كبح الديون، وافقت الحكومة الألمانية على زيادة طفيفة في الميزانية بنحو 1.2 مليار يورو، لتصل إلى حوالي 52 مليار يورو حاليًا.

فيما يخص قمة الناتو المقبلة في واشنطن، أكد بيستوريوس على ضرورة وجود التزامات مالية واضحة لدعم القدرات الدفاعية: "إن ميزانية دفاع موثوقة ومتزايدة أمر حيوي حتى نتمكن من التدريب والتخطيط الأمني والاستثمار في الأمور الضرورية".

من جهته، حذر المفتش العام من احتمال تهديد روسيا لدول الناتو بحلول عام 2029، وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية تخطط لزيادة عدد جنودها إلى 1.5 مليون جندي، وهو عدد يفوق مجموع جنود الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وفيما يتعلق بالإنتاج العسكري، تنتج روسيا بين 1000 إلى 1500 دبابة سنويًا، بينما تنتج أكبر خمسة جيوش في حلف شمال الأطلسي في أوروبا نصف هذه الكمية فقط.