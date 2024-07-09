إصابة 3 أطفال برصاص الاحتلال في مخيم بـ الضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بإصابة 3 أطفال برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر بمدينة نابلس في الضفة الغربية.





ووفقًا لمصادر إعلامية فلسطينية، أفاد الهلال الأحمر بأن ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و10 و13 عامًا أصيبوا بشظايا رصاص حي في الرأس أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

وأكدت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث قامت بعمليات دهم واقتحام لمنازل المواطنين، فيما قال شهود عيان إن قوات الاحتلال داهمت بناية سكنية في منطقة المساكن الشعبية بنابلس.

وفي سياق آخر، ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن شهيدين سقطا وأصيب عدد من الأشخاص جراء قصف مدفعي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على شارع اليرموك في مدينة غزة.