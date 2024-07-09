شهداء ومصابون جراء هجمات عدوانية جديدة على قطاع غزة

أفاد موقع "القاهرة الإخبارية"، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة من الغارات، بالإضافة إلى قصف مدفعي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.





ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في مدينة دير البلح وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

كما تعرضت مناطق غرب مدينة رفح الفلسطينية لقصف مدفعي مكثف من قبل قوات الاحتلال، مما زاد من حدة الدمار والخوف بين السكان المحليين.

ولم تتوقف الهجمات عند هذا الحد، حيث تم استهداف محيط مجمع الشفاء الطبي غربيّ مدينة غزة ومدرسة في منطقة النصيرات بغارات جوية عنيفة.

أفادت مصادر صحية في المستشفى المعمداني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر الطواقم الطبية على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من طائرات مسيرة.

وأوضحت المصادر أن جميع النازحين والمرضى في المستشفى اضطروا إلى المغادرة، مما عرضهم لخطر جسيم.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأسفرت هذه الهجمات المستمرة عن استشهاد أكثر من 38,193 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 87,903 آخرين.

هذه الأرقام لا تزال غير نهائية حيث لا يزال هناك آلاف الضحايا تحت الأنقاض.