جدة - نرمين السيد - أفاد مسؤول روسي، بوقوع هجوم أوكراني بطائرات مسيرة أشعل حريقين في فولجوجراد بروسيا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن أمس أن "روسيا أطلقت أكثر من 40 صاروخا على مختلف أنحاء أوكرانيا". وأضاف زيلينسكي في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك عدد من الأشخاص حوصروا تحت أنقاض مستشفى للأطفال في كييف جراء القصف الصاروخي المكثف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول روسي: هجوم أوكراني يشعل حريقين في فولجوجراد بـ موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.