روسيا: دمرنا رتلا من المعدات العسكرية الأوكرانية في سومي وأسقطنا 38 مسيرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها دمرت رتلاً من المعدات العسكرية الأوكرانية في ستيتكوفكا بضواحي مقاطعة سومي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأكد الدفاع الروسية إسقاط 38 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات أستراخان وبيلجورود وفورونيج وكورسك وروستوف خلال الليلة الماضية. وأعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، توقف حركة الطيران في مطاري أستراخان وفولجوجراد بعد هجوم أوكراني بطائرة مسيرة. فيما أكد مسؤول روسي، قبل قليل، وقوع هجوم أوكراني بطائرات مسيرة أشعل حريقين في فولجوجراد بروسيا.

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