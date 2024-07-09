البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة الرئيس بايدن بالشلل الرعاش

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان، اليوم الثلاثاء، تأكيد زيارة الطبيب، قائلة إنها تريد احترام خصوصية جميع المشاركين لأسباب أمنية.
وأضافت أن بايدن خضع لفحص طبيب أعصاب ثلاث مرات ضمن فحوصه البدنية السنوية، مؤكدةً أنه لا يتلقى العلاج من الشلل الرعاش.
وفي سياق متصل، جدد الرئيس الأمريكي التأكيد على قدرته على الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا -خلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية- إلى أن أداءه في المناظرة الانتخابية لم يكن مُرضِيًا، وسعى إلى تسليط الضوء على إنجازاته خلال رئاسته الحالية.
كان الرئيس الأمريكي قد وجه رسالة إلى أعضاء حزبه "الديمقراطي" في الكونجرس في وقت سابق، أكد خلالها استمراره في سباق الانتخابات الرئاسية.
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