عاجل.. روسيا تعلن توقف مطاري أستراخان وفولجوجراد بعد الهجوم الأوكراني

جدة - نرمين السيد - الخارجية الروسية

أعلنت روسيا توقف حركة الطيران في مطاري أستراخان وفولجوجراد، اليوم الثلاثاء، بعد هجوم أوكراني بطائرة مسيرة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأكد مسؤول روسي، قبل قليل، وقوع هجوم أوكراني بطائرات مسيرة أشعل حريقين في فولجوجراد بروسيا. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 38 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل، على عدة مناطق روسية.

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