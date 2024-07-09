بن غفير: أريد إجراء تغييرات في الحكومة الأمنية المصغرة وسأعطل عملها

جدة - نرمين السيد - إيتمار بن غفير

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إنه يريد إجراء تغييرات في الحكومة الأمنية المصغرة، مهددًا بتعطيل عملها إذا لم ينضم إليها، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل.





وفي تصريحات له، أمس الإثنين، قال بن غفير إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتخذ القرارات بمفرده، ويعزل شركاءه الطبيعيين في الحكومة. ويعتبر وزراء اليمين المتطرف في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، أن اتفاق وقف إطلاق النار المطروح للنقاش هزيمة لإسرائيل، مؤكدين أنهم لن يكونوا جزءًا منه.

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