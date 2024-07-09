البحرية البريطانية تتلقى تقريرا عن حادث قرب نشطون باليمن

جدة - نرمين السيد - سفن تجارية قبالة سواحل اليمن أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها تقريرا عن واقعة على بعد 180 ميلا بحريا شرقي نشطون باليمن، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".



وتهاجم جماعة "الحوثي" في اليمن، سفناً عدة في مسارات الشحن قرب باب المندب في البحر الأحمر بالمسيرات والصواريخ، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، فيما تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن.

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