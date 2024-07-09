الأمم المتحدة: نشعر بقلق عميق إزاء تدهور غزة وإسرائيل تستهدف المناطق الآمنة

جدة - نرمين السيد - وقالت منظمة الأمم المتحدة إن "إسرائيل استهدفت المناطق التي أمرت السكان بالانتقال إليها في غزة خلال اليومين الماضيين".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تحت غطاء من الدعم الأمريكي على المستوى السياسي والتسليحي والأمني، ما حال دون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في القطاع بمجلس الأمن، وارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين إلى 38193 شهيدًا و87903 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات، بالإضافة إلى قصف مدفعي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وأفادت التقارير صباح اليوم، باستشهاد 16 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح جراء قصف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

كما أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، بارتفاع عدد الضحايا جراء قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على منزل في المخيم الجديد بالنصيرات بوسط قطاع غزة، إلى 7 شهداء.