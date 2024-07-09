عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في مناطق شمالي إسرائيل

دوت صفارات الإنذار في مناطق شمالي إسرائيل، اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وتزايدت وتيرة التصعيد بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في الأشهر الأخيرة، وذلك بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، فيما تنذر هذه التصعيدات باحتمالات الذهاب إلى حرب غير محسوبة الأبعاد والعواقب بين الجانبين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن قصفًا مدفعيًا على أطراف بلدتي كفرشوبا وكفرحمام جنوب لبنان، كما نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفًا على المنطقة الواقعة بين بلدتي "عيتا الشعب" و"رميش" في جنوب لبنان بثلاث قذائف مدفعية.

كذلك، وسعت المدفعية الإسرائيلية نطاق قصفها ليشمل المنطقة المفتوحة عند مثلث بلدات "محيبيب" و"برعشيت" و"كونين" في جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة "المنار" المحلية التابعة لـ حزب الله.

فيما اندلع حريق في مستوطنة المطلة بإصبع الجليل جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان.