جدة - نرمين السيد - يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية

تعهد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه سيوفر شبكة أمان للحكومة، للموافقة على صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين إذا وجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صعوبة في الحصول على أغلبية لدعمها.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، قال لابيد إن الاقتصاد الإسرائيلي لا يمكن أن يتحمل استمرار الحرب إلى الأبد، أو تجنيد الاحتياط لفترة طويلة. وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية: "نتنياهو فقد السيطرة على الحرب، وحماس اتخذت الخطوات التي تجعل صفقة إعادة المحتجزين ممكنة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فقد السيطرة على الحرب واقتصادنا لا يتحمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.