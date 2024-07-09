سقوط 7 شهداء جراء قصف إسرائيلي على منزل بالمخيم الجديد في النصيرات وسط غزة

جدة - نرمين السيد - قصف إسرائيلي بمخيم النصيرات

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على منزل في المخيم الجديد بالنصيرات بوسط قطاع غزة، إلى 7 شهداء، حسبما أوردت القناة في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أفاد الإعلام الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة أريحا جنوب الضفة الغربية. وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات، بالإضافة إلى قصف مدفعي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تحت غطاء من الدعم الأمريكي على المستوى السياسي والتسليحي والأمني، ما حال دون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في القطاع بمجلس الأمن، وارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين إلى 38193 شهيدًا و87903 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.

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