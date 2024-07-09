السفيرة جيلان علام لـ«دوت الخليج»: مصر أحبطت مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

جدة - نرمين السيد - السفيرة جيلان علام

قالت السفيرة جيلان علام، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الأوضاع في قطاع غزة معقدة، حيث تقود دولة الاحتلال حربا على مدار 76 عاما تعمل فيها على إنكار حق الفلسطينيين في العيش بكرامة في أراضيهم، وتسعى لتكرار محاولات تهجيرهم، ولا تحترم القرارات الدولية التي تنادي بقيام دولة فلسطينية حرة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا.





وأضافت السفيرة جيلان علام، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أن مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة الفلسطينية لم تكن وليدة أحداث السابع من أكتوبر الماضي، بل هي قديمة قدم الصراع العربي الإسرائيلي، فدولة الاحتلال تسعى منذ سنوات لتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء المصرية، إلا أن مصر أحبطت هذا المخطط، مشيرة إلى أن إسرائيل لديها تخوف من مصر وجيشها، إذ أن مصر لديها كل الإمكانات التي تحافظ على أمنها القومي وسلامة جيشها وشعبها. وتابعت: "لا يستطيع أي شخص متابع للقضية الفلسطينية أن يغفل الدور المصري النشط والدؤوب الداعم للقضية سواء محليا أو إقليميا أو دوليا، ولعل تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية والتي تناولت بصورة مستمرة التزام مصر تجاه القضية الدائم دارت معظمها حول مبادء أساسية: وهي عدم تخلي مصر عن القضية العربية الأساسية وهي القضية الفلسطينية، فضلا عن ضرورة حماية المدنيين في غزة واحترام القانون الدولي".

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