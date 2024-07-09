«أكشن إيد»: نطالب بوقف إطلاق النار الفوري في غزة وفتح كل المعابر

جدة - نرمين السيد - المجاعة في غزة

كشفت ريهام الجعفري، مسؤولة التواصل في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية، عن أن هناك مزيد من الضحايا والمعاناة الإنسانية جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.





وقالت مسؤولة التواصل في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة تواصل تقديم استجابتها الإنسانية في قطاع غزة، وتعمل على تقديم المساعدات المالية والمستلزمات الصحية. وأضافت الجعفري، أن "الواقع الإنساني في غزة صعب بسبب عدم إدخال ما يكفي من المساعدات للقطاع"، لافتة إلى أن هناك تنسيق مستمر مع المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية لتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. وشددت مسؤولة التواصل في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية، على ضرورة إدخال المعدات اللازمة إلى قطاع غزة، لتمكين فرق الدفاع المدني من أداء مهامها، معلنة مطلب المؤسسة بتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفتح المعابر كافة.

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