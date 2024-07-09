الصين: على أطراف الصراع في أوكرانيا التحلي بالمسؤولية وتعزيز تهدئة الوضع

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة الخارجية الصينية، أطراف الصراع في أوكرانيا بالتحلي بالمسؤولية وتعزيز تهدئة الوضع.





وقالت الخارجية الصينية، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إنها ستواصل العمل على تعزيز محادثات السلام لحل الأزمة الأوكرانية، وتقدر جهود المجر في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدين الضربات الصاروخية الروسية في أوكرانيا.

