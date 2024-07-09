انحياز للصحيح من التاريخ.. أبو الغيط يدعو اليابان للاعتراف بدولة فلسطين

جدة - نرمين السيد - أحمد أبو الغيط

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دولة اليابان، اليوم الثلاثاء، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن ذلك الاعتراف يمثل انحيازًا للجانب الصحيح من التاريخ، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل.





وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أمس الإثنين، قال جيرمي كوربين، عضو مجلس العموم البريطاني، إنهم سيطالبون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، مضيفًا أن هناك تأكيدا من إسرائيل على عدم استخدام الأسلحة البريطانية ضد المدنيين. وأشار عضو مجلس العموم البريطاني، إلى أن هناك الكثير من الخسائر المادية والبشرية جراء الحرب في غزة، متابعا أن مصر من الدول الداعمة بشكل كبير للقضية الفلسطينية.

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