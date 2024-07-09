أوكرانيا: ارتفاع قتلى الهجوم الروسي على كييف أمس إلى 27 قتيلاً

جدة - نرمين السيد - أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الهجوم الروسي على العاصمة كييف أمس الإثنين، إلى 27 قتيلاً، حسبما أفاد به مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أوكرانيا، منذ قليل.





ووقعت سلسلة انفجارات عنيفة في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، أمس، حيث طالبت السلطات الأوكرانية السكان بالتوجه إلى الملاجئ فورًا، كما دخلت صواريخ كروز إلى منطقة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، وأخرى تتجه جنوبي العاصمة كييف. وأكد عمدة كييف أن خدمات الطوارئ تلقت نداءات حول إصابة مدنيين في أحد أحياء المدينة جراء القصف الصاروخي. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها دمرت رتلاً من المعدات العسكرية الأوكرانية في ستيتكوفكا بضواحي مقاطعة سومي. وأكدت الدفاع الروسية إسقاط 38 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات أستراخان وبيلجورود وفورونيج وكورسك وروستوف خلال الليلة الماضية.

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