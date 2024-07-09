هيئة بريطانية: قبطان سفينة تجارية أبلغ عن انفجار شرقي نشطون باليمن

جدة - نرمين السيد - الحوثيون يستهدفون سفينة

قالت هيئة بحرية بريطانية، اليوم الثلاثاء، إن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب منها، بينما كانت على بعد 180 ميلاً بحريًا شرقي نشطون باليمن، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها تقريرًا بشأن واقعة على بعد 180 ميلاً بحريا شرقي نشطون باليمن، لكنها لم تفصح عن طبيعة الواقعة. وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواصل الحوثيون المتحالفون مع إيران مهاجمة خطوط الشحن والسفن في منطقة البحر الأحمر، بزعم دعم الفلسطينيين في مواجهة الحرب الإسرائيلية، بينما استهدفت الهجمات الحوثية سفن الدول المساندة للشعب الفلسطيني بشكل خاص، ومن بينها اليونان وإسبانيا التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية.

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