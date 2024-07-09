جيلان علام لـ«دوت الخليج»: وساطة مصر ركيزة أساسية في مفاوضات إسرائيل وحماس

جدة - نرمين السيد - السفيرة جيلان علام

تحدثت السفيرة جيلان علام، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن الدور المصري فيما يخص أزمة غزة، قائلة إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد مرارا وتكرارا على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني المشروع في أرضه".





وأضافت السفيرة جيلان علام، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أيضا على الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين، فضلا عن تأكيده على استمرار إدخال أكبر قدر من المساعدات للشعب الفلسطيني، والتحرك لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في غزة. كما أكدت في تصريحاتها لـ"دوت الخليج"، أن مصر تلعب دور الوسيط النشط في جولات المفاوضات الحالية بين حركة حماس وإسرائيل سعيا لوقف إطلاق نار دائم يسمح بإلتقاط الأنفاس، ويهدف إلى بداية مفاوضات حقيقية في غزة، مؤكدة أن وساطة مصر ركيزة أساسية فى المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

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