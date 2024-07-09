روسيا: قصف مستشفى الأطفال في عاصمة أوكرانيا بصاروخ «ناسماس» أطلق من كييف

جدة - نرمين السيد - الحرب الروسية الأوكرانية

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن صاروخ "ناسماس" أطلق من كييف هو الذي ضرب مستشفى الأطفال في العاصمة.





وأضافت وزارة الخارجية الروسية، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الأوكرانية تضع أنظمة الدفاع الجوي وسط المدنيين وتستخدمهم دروعا بشرية. كذلك، قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن "القوات الروسية لا تستهدف أي منشآت مدنية في أوكرانيا".

وأضاف الكرملين، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما حدث في مستشفى الأطفال بكييف هو نتيجة إخفاق أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني. وأعلنت أوكرانيا، قبل قليل، ارتفاع عدد قتلى الهجوم الروسي على العاصمة كييف أمس الإثنين، إلى 27 قتيلاً.

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