التعليم الفلسطينية: 8941 طالبا استشهدوا و353 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف

جدة - نرمين السيد - قصف غزة قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن 8941 طالبا استشهدوا و353 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان على قطاع غزة والضفة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".



وكانت مسؤولة التواصل في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية، قد شددت على ضرورة إدخال المعدات اللازمة إلى قطاع غزة، لتمكين فرق الدفاع المدني من أداء مهامها، معلنة مطلب المؤسسة بتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفتح المعابر كافة.

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