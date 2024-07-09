عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة جنوبي الاحتلال

جدة - نرمين السيد - مستوطنات غلاف غزة

دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة جنوبي إسرائيل، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت به مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي المحتلة.





ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تحت غطاء من الدعم الأمريكي على المستوى السياسي والتسليحي والأمني، ما حال دون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في القطاع بمجلس الأمن، وارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين إلى 38193 شهيدًا و87903 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.

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