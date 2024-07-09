الأمم المتحدة: احتمال أن الهجوم على مستشفى الأطفال في كييف كان بصاروخ روسي

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه "احتمال كبير" أن يكون الهجوم على مستشفى الأطفال في كييف "ضربة مباشرة" بصاروخ روسي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم، إن "القوات الروسية لا تستهدف أي منشآت مدنية في أوكرانيا"، مؤكدة أن ما حدث في مستشفى الأطفال بكييف هو نتيجة إخفاق أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني. وقبل قليل، أعلنت أوكرانيا ارتفاع عدد قتلى الهجوم الروسي على العاصمة كييف أمس الإثنين، إلى 27 قتيلاً. ووقعت سلسلة انفجارات عنيفة في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، أمس، حيث طالبت السلطات الأوكرانية السكان بالتوجه إلى الملاجئ فورًا، كما دخلت صواريخ كروز إلى منطقة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، وأخرى تتجه جنوبي العاصمة كييف.

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