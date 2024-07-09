محافظ طولكرم: الاحتلال استخدم آليات وجرافات بشراسة غير مسبوقة في الاقتحام

جدة - نرمين السيد - إكسترا نيوز ترصد مشاهد من حصار الاحتلال لمخيم نور شمس في طولكرم

قال مصطفى طقاطقة، محافظ طولكرم، إن قوات إسرائيلية ضخمة اقتحمت مخيم طولكرم الليلة الماضية، ونفذت تدميرًا ممنهجًا للبنى التحتية، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم آليات وجرافات بشراسة غير مسبوقة في اقتحام طولكرم.





وأضاف محافظ طولكرم، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن "أي شيء متحرك في طولكرم هو هدف لقناصة الاحتلال الإسرائيلي". وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في بلدات ومدن الضفة الغربية، حيث وصلت حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 9580 معتقلاً، بينهم نساء وأطفال رهينة الاعتقال الإداري.

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