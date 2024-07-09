الهلال الأحمر الفلسطيني: قطاع غزة يعاني نقصا كبيرا في المياه الصالحة للشرب

قالت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "الاحتلال الإسرائيلي دمر البنية التحتية في قطاع غزة مما أدى إلى صعوبة كبيرة في تنقل المواطنين وحركة المواصلات".





وأضافت في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يعاني نقصا كبيرا في المياه الصالحة للشرب، مشيرة إلى أن تدمير شبكات مياه الصرف الصحي في قطاع غزة أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

كما أكدت أن إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح عمق المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 1000 متطوع ومتبرع في طواقم الهلال الأحمر يعملون بمختلف أنحاء قطاع غزة لتقديم الخدمات اللازمة للفلسطينيين. وتابعت بالقول إنه يتم التنسيق مع الجهات الدولية والأمم المتحدة لبحث سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، مضيفة أن الاحتلال يتجاهل نداءات المنظمات الدولية التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات.

وأوضحت أن 96% من سكان قطاع غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي بسبب نقص المساعدات الإنسانية.

وكانت مسؤولة التواصل في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية، قد شددت على ضرورة إدخال المعدات اللازمة إلى قطاع غزة، لتمكين فرق الدفاع المدني من أداء مهامها، معلنة مطلب المؤسسة بتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفتح المعابر كافة.