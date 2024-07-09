- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - معاناة الفلسطينيين للحصول على المياه
وأضافت في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يعاني نقصا كبيرا في المياه الصالحة للشرب، مشيرة إلى أن تدمير شبكات مياه الصرف الصحي في قطاع غزة أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.
كما أكدت أن إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح عمق المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 1000 متطوع ومتبرع في طواقم الهلال الأحمر يعملون بمختلف أنحاء قطاع غزة لتقديم الخدمات اللازمة للفلسطينيين.
وتابعت بالقول إنه يتم التنسيق مع الجهات الدولية والأمم المتحدة لبحث سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، مضيفة أن الاحتلال يتجاهل نداءات المنظمات الدولية التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات.
وأوضحت أن 96% من سكان قطاع غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي بسبب نقص المساعدات الإنسانية.
وكانت مسؤولة التواصل في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية، قد شددت على ضرورة إدخال المعدات اللازمة إلى قطاع غزة، لتمكين فرق الدفاع المدني من أداء مهامها، معلنة مطلب المؤسسة بتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفتح المعابر كافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهلال الأحمر الفلسطيني: قطاع غزة يعاني نقصا كبيرا في المياه الصالحة للشرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.