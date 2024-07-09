وسط تصاعد التوترات بين موسكو والغرب.. هجوم روسي مكثف على كييف

استعرض تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية" تصاعد التوترات بين روسيا والغرب، تحت عنوان: "وسط تصاعد التوترات بين موسكو والغرب.. هجوم روسي مكثف بعشرات الصواريخ على العاصمة كييف".





وقال التقرير: "في تطور جديد يعيد للأذهان أهوال الحرب والصراعات المستمرة تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم مكثف حيث أطلقت عشرات الصواريخ والقذائف على مواقع عديدة من ضمنها أكبر منشأة طبية للأطفال في أوكرانيا مما أسفر عن سقوط قتلى ووقوع عدد من الإصابات بين المدنيين وتسبب في دمار واسع النطاق".

وأضاف: "القوات الجوية الأوكرانية اتهمت القوات الروسية بإطلاق عدة صواريخ باليستية وصواريخ كروز على أهداف أوكرانية مع سماع دوي انفجارات في أنحاء العاصمة كييف، من جانبها نفت الدفاع الروسية استهداف منشآت مدنية أوكرانية مؤكدة قصف مواقع الصناعة العسكرية وقواعد الطيران الأوكراني".

وتابع: "من الناحية العسكرية أن مراقبين يروا أن روسيا تسعى من خلال هذا الهجوم إلى الضغط على الحكومة الأوكرانية وإجبارها على تقديم تنازلات في المفاوضات الجارية".