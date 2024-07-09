الصفدي: الأونروا تعرضت لمحاولات اغتيال سياسي من إسرائيل.. ونواصل دعمها

أعرب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن مواصلة دعم بلاده لوكالة "الأونروا" التي تعرضت لمحاولات اغتيال سياسي من إسرائيل.





وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي له مع المفوض العام لوكالة "الأونروا"، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال فرضت واقعا كارثيا على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف أن مدارس غزة ليست آمنة من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، كذلك يقوض الاحتلال الإسرائيلي عمل وكالة "الأونروا" ويحاصر دورها في تقديم الخدمات اللازمة بالضفة الغربية.

وأكد الصفدي، أن بلاده تسخر كل إمكاناتها لدعم "الأونروا" بتوجيهات من الملك عبد الله، وتوفر المساعدات اللازمة للوكالة.