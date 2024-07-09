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جدة - نرمين السيد - وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي له مع المفوض العام لوكالة "الأونروا"، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال فرضت واقعا كارثيا على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف أن مدارس غزة ليست آمنة من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، كذلك يقوض الاحتلال الإسرائيلي عمل وكالة "الأونروا" ويحاصر دورها في تقديم الخدمات اللازمة بالضفة الغربية.
وأكد الصفدي، أن بلاده تسخر كل إمكاناتها لدعم "الأونروا" بتوجيهات من الملك عبد الله، وتوفر المساعدات اللازمة للوكالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصفدي: الأونروا تعرضت لمحاولات اغتيال سياسي من إسرائيل.. ونواصل دعمها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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