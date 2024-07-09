جدة - نرمين السيد - جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خروج جميع النقاط الطبية والعيادات الطارئة التابعة للجمعية في محافظة غزة عن الخدمة.





وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن خروج مرافقنا عن الخدمة يأتي بسبب إجراءات الاحتلال بالإخلاء القسري لمناطق مختلفة بمحافظة غزة تتواجد بها النقاط الطبية والعيادات. وكانت مسؤولة التواصل في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية، قد شددت على ضرورة إدخال المعدات اللازمة إلى قطاع غزة، لتمكين فرق الدفاع المدني من أداء مهامها، معلنة مطلب المؤسسة بتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفتح المعابر كافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهلال الأحمر الفلسطيني: جميع النقاط الطبية التابعة لنا خرجت عن الخدمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.