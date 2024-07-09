أونروا: 350 ألف فلسطيني يقيمون على نواصي الطرق في غزة بسبب أوامر الإخلاء

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن الأطفال دفعوا ثمنا باهظا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.





وأضاف خلال مؤتمر صحفي له مع وزير الخارجية الأردني، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 350 ألف فلسطيني يقيمون على نواصي الطرق في غزة بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

كما أوضح أن هناك 197 شخصا من موظفي الوكالة قتلوا في غزة، مشيرا إلى أن أكثر من نصف المدارس والمرافق الصحية دمرها الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ستكون هدفا للاحتلال الإسرائيلي الفترة المقبلة إن لم يتوقف الهجوم على الوكالة.