خبراء أمميون: الأطفال في قطاع غزة يموتون بسبب حملة التجويع الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - المجاعة في غزة

أكد خبراء أمميون، أن الأطفال في قطاع غزة يموتون بسبب حملة التجويع الإسرائيلية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان محمد مغبط، المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، قد أكد إن المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي حاجة المدنيين، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بإدخال المستلزمات الطبية الأساسية إلى القطاع. وأضاف المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مناطق شمال غزة تعيش 9 أشهر من شبه المجاعة بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات الغذائية، داعيًا إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة. وأكد المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي أنه لا يجب أن تتدخل إسرائيل في شكل الدولة الفلسطينية، أو تقرر من يحكم الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن تدمير قطاع غزة بسبب الحرب والإبادة الجماعية.

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