استراتيجية «الخمس نقاط».. خطة الناتو لدعم أوكرانيا عسكريا في مواجهة روسيا

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" انفوجراف عن استراتيجية "الخمس نقاط" الخاصة بخطة "الناتو" لتعزيز دعم أوكرانيا عسكريا.





وبحسب "القاهرة الإخبارية"، تؤكد استراتيجية الناتو على توحيد القيادة وتعزيز الدعم العسكري، وتتضمن إنشاء مركز قيادة موحد في ألمانيا، يضم 700 فرد، ويتولى إدارة الدعم الدولي لأوكرانيا.

كما تنص النقطة الثانية على التزام الدول الأعضاء في الناتو بالحفاظ على مستوى الدعم الحالي لأوكرانيا لمدة عام آخر على الأقل، وتركز النقطة الثالثة على تسليح متقدم وتعزيز التوافق العسكري من خلال تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك أنظمة متطورة.

فيما تركز النقطة الرابعة على تعميق التوافق العملياتي بين القوات الأوكرانية وقوات الناتو، ما يسهل التعاون المستقبلي ويقرب أوكرانيا من معايير الحلف العسكرية، بينما تشير النقطة الخامسة إلى توقيع اتفاقيات أمنية ثنائية بين أوكرانيا ونحو 20 دولة من حلفاء الناتو.