وزير الخارجية الأردني: مدارس غزة ليست آمنة

أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، مواصلة بلاده دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".





وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي له مع المفوض العام لوكالة أونروا، اليوم الثلاثاء، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوض عمل وكالة أونروا ويحاصر دورها في تقديم الخدمات اللازمة بالضفة الغربية.

وأوضح أن قوات الاحتلال فرضت واقعًا كارثيًا على الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن مدارس غزة ليست آمنة من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية، وقصف مدفعي إسرائيلي، استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق غرب مدينة رفح الفلسطينية، بينما تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي غربيّ مدينة غزة ومدرسة بالنصيرات لغارات عنيفة.