العالم اليوم - بالفيديو.. قتيلان باستهداف مسيّرة لسيارة في ريف دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 يوليو 2024 03:24 مساءً - قتل شخصان بقصف نفذته مسيّرة، استهدف سيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة في ريف دمشق، الثلاثاء، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي مقطع فيديو منتشر على منصات التواصل الاجتماعي يظهر دخان أسود كثيف يتصاعد من منطقة الحادث، الذي وقع على طريق جديدة يابوس.

وتظهر الصور المتداولة احتراق السيارة المستهدفة بالكامل.

وعقب اندلاع الحرب في غزة زادت وتيرة الضربات الإسرائيلية للأراضي السورية، حيث تركز جزء منها على استهداف قيادات إيرانية.

والثلاثاء قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري، إن "إسرائيل شنت هجوما جويا استهدف موقعا في محيط مدينة بانياس السورية مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع "حوالي الساعة 00:20 بعد منتصف ليل 9-7-2024 من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفا إحدى النقاط في محيط المدينة".

وكان المرصد السوري قد قال في وقت سابق، إن هناك تواجدا للإيرانيين في المنطقة التي تعرضت للقصف.