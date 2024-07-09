مراسلة القاهرة الإخبارية: بن غفير يفتح النار على جميع الجبهات

جدة - نرمين السيد - إيتمار بن غفير

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن إيتمار بن غفير يفتح النار على جميع الجبهات داخل الحكومة الإسرائيلية، وكذلك في علاقات إسرائيل مع الدول الأخرى ويضع إسرائيل في كل مرة في موقف محرج نتيجة ثرثرته ومواقفه التحريضية اليمينة.





وأضافت أنه يهاجم هذه المرة حزب شاس وهم اليهود الشرقيين ويحاول عدم تمرير بعض القوانين التي تخدم هذه الفئة من اليهود ويحاول نتنياهو ضمان وجود هذه الأحزاب الدينية داخل الحكومة خوفا من حل الائتلاف الحكومي، وهي النقطة التي يهدد بها إيتمار وسموتريتش إذا ما ذهب نتنياهو نحو صفقة لتبادل الأسرى. وتابعت أنه كان هناك محاولة لتمرير قانون تعيين الحاخامات في المجالس المحلية في المناطق الشمالية، وحاول بن غفير مقايضة نتنياهو، على أن يكون تمرير القانون مرهونا بشروط منها ضم بن غفير إلى المنتدى الأمني المصغر الذي يحاول نتنياهو تأسيسه.

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