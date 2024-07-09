4 شهداء ومصابون إثر غارة إسرائيلية قرب سوق النصيرات وسط غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي المحتلة، منذ قليل، بسقوط 4 شهداء ومصابون إثر غارة إسرائيلية قرب سوق النصيرات بوسط قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.





وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بارتفاع عدد الضحايا جراء قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على منزل في المخيم الجديد بالنصيرات بوسط قطاع غزة، إلى 7 شهداء.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات، بالإضافة إلى قصف مدفعي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد نحو 16 فلسطينيا وإصابة العشرات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تحت غطاء من الدعم الأمريكي على المستوى السياسي والتسليحي والأمني، ما حال دون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في القطاع بمجلس الأمن، وارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين إلى 38193 شهيدًا و87903 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.