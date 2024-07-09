مصدر رفيع: اتفاق حول مفاوضات غزة.. واستئنافها غدا بالدوحة والقاهرة بعد غد

جدة - نرمين السيد - قال مصدر رفيع المستوى في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن هناك اتفاق حول الكثير من النقاط بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه سيتم استئناف المفاوضات غدًا بالدوحة، والقاهرة بعد غد.





وأشار المصدر رفيع المستوى إلى أن مصر أكدت مواقفها الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، موضحًا أن الوفد الأمني المصري يتجه غدا إلى الدوحة في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت. ونوه المصدر رفيع المستوى باستمرار مفاوضات الهدنة بالقاهرة وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف.

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