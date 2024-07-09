بعد اعتداءات لـ10 ساعات.. العملية الإسرائيلية مستمرة في طولكم ومخيم نور شمس

جدة - نرمين السيد - إكسترا نيوز ترصد مشاهد من حصار الاحتلال لمخيم نور شمس في طولكرم

تابعت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لافتة إلى أن عدوان الاحتلال دام لأكثر من 10 ساعات في محافظة طولكرم، وأن العملية العسكرية مازالت مستمرة في مدينة طولكم ومخيم نور شمس.





وقالت السلامين، خلال رسالتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن نحو 60 آلية عسكرية تصاحبها 6 جرافات ضخمة للغاية تجرف البنية التحتية وسط تحليق مكثف للاستطلاع، وانهيار للتيار الكهربائي ومحاصرة لمستشفيين، إحداهما مستشفى الإسراء التخصصي ومستشفى ثابت الحكومي. وأضافت أنه يصعب على الطواقم الطبية الدخول إلى مخيم نور شمس لنقل الإصابات التي يمكن تخليصها وإنقاذها من الاستشهاد في هذه اللحظات. كما نوهت تابعت مراسلة "القاهرة الإخبارية" بأنه يمكن معاقبة جميع الفلسطينيين داخل المخيم بوتيرة أو بأخرى باشتباكات مسلحة ما بين المقاومين تدور الآن ويسمع دوي انفجارات متتالية من داخل المخيم من فعل المقاومة الشرسة التي تقوم بها كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس.

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