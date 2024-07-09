رغم التهديدات.. ألمانيا تقرر زيادة ميزانية الجيش والنسبة لا ترضي بيستوريوس

جدة - نرمين السيد - الجيش الألماني

كشف تقرير فيديوجراف لقناة "القاهرة الإخبارية" عن الميزانية الجديدة للجيش الألماني، موضحًا أنه بعد أسابيع من الخلاف، وافقت الحكومة الألمانية على مشروع الميزانية، مع تأجيل الاستثمارات العاجلة، ولكن بنسبة يرفضها وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس.





وأشار فيديوجراف "القاهرة الإخبارية" إلى أن رفض وزير الدفاع لهذه النسبة من الزيادة يرجع إلى الوقت الذي تتزايد فيه التحذيرات من أن روسيا قد تهاجم دول الناتو خلال أقل من عشر سنوات. ونوه التقرير بأن وزير الدفاع الألماني كان قد أعلن عن الحاجة إلى نحو 58 مليار يورو، لكن التسوية تنص على نحو 53 مليار يورو فقط.

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